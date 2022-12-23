Автопарк больницы в райцентре Карелии пополнили 5 новых машин

Минздрав Карелии закупил медтранспорт для Кондопожской ЦРБ.

Об этом сообщили в министерстве.

Четыре «Лады Гранта» используются для транспортировки врачей и доставки в лабораторию взятых у пациентов биоматериалов для проведения исследований.

Также автопарк больницы пополнил автомобиль скорой помощи «Газель Некст», в котором установлено оборудование для оказания экстренной и неотложной помощи пациентам.

Вся техника приобретена за счет средств федерального бюджета.