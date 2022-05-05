Автопробег «Победим вместе» пройдет в Петрозаводске 7 мая

В этом году впервые колонна пройдет по маршруту Петрозаводск — рубеж обороны «Западный рубеж» — Петрозаводск.

Традиционный накануне 9 мая автопробег памяти с участием ветеранов и участники Великой Отечественной войны, малолетних узников и блокадников Ленинграда, и горожан разных поколений состоится завтра, 7 мая. Организаторы пробега — Фонд «Эстафета поколений» — выбрали новый маршрут для колонны: Петрозаводск–рубеж обороны «Западный рубеж»–Петрозаводск.

В 10.30 начнется сбор автомобилей на площади Ленина. В 11.00 пройдет митинг у Мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы», а в 11.20 колонна отправится до Памятного места «Западный рубеж» (9-й км автодороги Петрозаводск-Лососинное). В 12.20 продет митинг у памятного места «Западный рубеж». Там участники автопробега смогу посетить музей под открытым небом и выпить горячий чай или ягодный кисель.

Подробнее можно узнать в официальном паблике автопробега.