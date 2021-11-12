Автор лучшей игрушки для елки в Петрозаводске получит приз в 10 тысяч рублей

В столице Карелии продолжается конкурс авторских елочных игрушек «Новогодняя сказка», сообщили в администрации города.

Городской дом культуры продолжает прием заявок на конкурс авторских работ, которые украсят восьмиметровую елку на Онежской набережной в Петрозаводске. У желающих принять участие в творческом состязании осталась неделя, прием работ завершится 13 декабря.

Попробовать свои силы в конкурсе могут как мастера, так и целые коллективы - семейные команды, детские сады, школы, инициативные группы горожан, организации различных форм собственности.

Игрушка должна быть не менее 15, но не более 30 см, иметь законченный вид, быть качественной, яркой и выразительной. Изготовить украшение можно из любого прочного материала, пригодного для уличных условий. Вес поделки ограничен - не более 300 граммов. Автору необходимо продумать крепеж для своей работы. Это может быть тесьма, петля, шнур и т.д. Организаторы принимают как объемные, так и плоские игрушки. При втором варианте необходимо оформить украшение с обеих сторон. Работы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, к участию в творческом состязании не допускаются.

Номинации конкурса:

- «Гран-При» (один победитель);

- «Приз мэра» (один победитель);

- «Лучшая индивидуальная работа» (первое, второе и третье места);

- «Лучшая командная работа» (первое, второе и третье места);

- «Профессионал» - специальный приз для организаций, фирм, индивидуальных авторов, работающих в сфере дизайна, художественных и народных промыслов, декоративно-прикладного творчества (первое, второе и третье места).

Автор лучшей елочной игрушки получит от спонсора конкурса денежный приз в размере 10 тысяч рублей.

Заявки, фото работ и согласие на обработку персональных данных принимаются до 13 декабря (включительно) на электронный адрес: domprima@onego.ru. Представленные на конкурс поделки авторам не возвращаются.

Награждение победителей состоится 27 декабря в 18.00 в большом зале Дворца торжественных церемоний.