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Новости. Общество
10:48, 01 Августа 2018

Автор памятника ювелиру "Фаберже" предложил установить его на набережной Петрозаводска

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Художественная комиссия и Градостроительный совет Петрозаводска одобрили проект памятника ювелиру фирмы "Фаберже", однако, где он будет установлен пока не решили.

На заседании градсовета Петрозаводска обсуждался проект памятника ювелиру фирмы "Фаберже" Михаилу Перхину. Концепцию представил автор - Павел Калтыгин. С предложением установить в Петрозаводске памятник выступил Союз ювелиров России и Клуб "Российская ювелирная торговля".

По задумке, ювелир Перхин стоит, опершись на токарный станок. В архитектурном решении пьедестала частично используются присущие изделиям Перхина пропорции и декоративные элементы. Памятник высотой около 4,5 метра планируется выполнить из бронзы и малинового кварцита.

"Конечно, нам хотелось бы, чтобы в городе Петрозаводске появился новый памятник и новая достопримечательность", - сказала мэр Ирина Мирошник.

Автор предложил установить монумент на набережной Онежского озера. Присутствовавшие на заседании сошлись во мнении о том, что увековечить память Перхина нужно, однако разместить его следует в другом месте. В числе предложений - пересечение проспекта Карла Маркса и улицы Дзержинского, лестница на улице Свердлова в створе Пушкинской, строящийся микрорайон на месте Александровского завода и другие. Павел Калтыгин согласился адаптировать проект согласно высказанным мнениям.

Михаил Перхин (1860-1903) родился в деревне Окуловской Шуйской волости Петрозаводского уезда Олонецкой губернии – ныне деревня Ялгуба. Был ведущим ювелиром фирмы "Фаберже". Из 52 знаменитых императорских пасхальных яиц "Фаберже" 28 изготовил именно Перхин.

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Комментарии

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кир
2018-08-01 11:33:11
Язычникам всё равно какие памятники устанавливать. Были бы знаки и символы поклонения. Оно зародилось ещё до крещения Руси и уже вошло в гены. Мумии Ленина зачем поклоняются? Так и с памятниками. Никто не знает зачем и сколько их ставить, но непреодолимая тяга имеется.
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