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Автор скульптур для парка Рускеала организовал собственную столярную мастерскую

Новости. Общество
12:05, 12 Октября 2023
фото: Министерство социальной защиты РК / VK

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Начинающий предприниматель получил 350 тысяч рублей государственной поддержки.

Житель Петрозаводска организовал столярную мастерскую благодаря социальному контракту, рассказали в паблике Минсоцзащиты Карелии 12 октября.

Господдержку в размере 350 тысяч рублей помогла Юрию Малюкову применить свое умение и навыки обращения с древесиной в профессиональной деятельности, отметили в сообществе.

В ноябре 2022 года Юрий обратился в отделение Центра социальной работы в Петрозаводске с самостоятельно разработанным бизнес-планом. Основная идея проекта заключалась в производстве из древесины мебели, предметов интерьера, кухонных принадлежностей и игрушек.

Начинающему предпринимателю предоставили единовременную помощь в размере 350 тысяч рублей, благодаря которой он смог приобрести необходимое оборудование: фуговальный, рейсмусовый и сверлильный вертикальный станки, ленточную пилу и инструменты для ведения бизнеса.

«Сегодня Юрий Малюков выполняет поступающие заказы, расширяет клиентскую базу и получает стабильный доход», — сообщили в источнике.

Кроме того, Юрий является автором скульптур и декораций из дерева для парка Рускеала и вотчины карельского Деда Мороза. 

Еще в школе Юрий занимался в центре ремесел в поселке Калевала, а во время обучения на старшем курсе в Петрозаводском педагогическом колледже проводил практические занятия по плоскостной и геометрической резьбе по дереву с первокурсниками. По окончании получил диплом по специальности «учитель изобразительного искусства и черчения».

Как рассказали в источнике, информацию о социальном контракте можно получить в группе Центра социальной работы Карелии или по телефону единого контакт-центра 8 800 100 00 01.

Напомним, в начале ноября в Петрозаводске выберут лучших резчиков по дереву.

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