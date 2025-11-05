Автор знаменитых карельских кукс из Сегежи ушел на СВО

Мастер по дереву Андрей Цветков, за судьбу которого многие переживали, не пропал, а отправился на СВО.

Этого сегежского мастера сложно не запомнить. И не только по внешнему виду — с серьгами и наколками, в том числе на лице — но, главное, по его необычным работам. Его знаменитые карельские куксы (деревянные кружки северных народов) — настоящее произведение искусства и его фирменный знак.

Какое-то время назад его поклонники забили тревогу — Андрей долго не выходил в сеть. Но оказалось, что он не пропал, а принял решение отправиться на СВО.

Как пишут коллеги с сайта «Республика», ссылаясь на сослуживцев Цветкова, сейчас мастер вырезает деревянный крест для часовни, которая будет оборудована в блиндаже.

Посмотрите на другие его работы. Настоящее чудо.