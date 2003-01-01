Авторитетная петербургская академия примет участие в реставрации мозаики в Питкяранте

Сегодня в Питкяранте начали работу сотрудники Петербургской академии им. А.Л.Штиглица. Они проведут обследование мозаики, которую спасают местные активисты.

Сотрудники крупнейшего в России художественного вуза сегодня, 22 октября, начали осмотр мозаики. Это учебное учреждение заинтересовалось панно, сотрудники хотят выступить в качестве реставраторов.

— В учреждении предложили пойти по особенному пути. По договору НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Восстановление мозаики будет проходить с научным подходом и исследованием советских мозаик. К работе будут привлечены студенты, выпускники, опытные мозаичисты, преподаватели, которые будут курировать студентов. Возможно, даже кто-то из студентов напишет дипломную работу. Это очень интересный путь, потому что к нашему городу, нашей мозаике будет обращено внимание всего реставрационного мира, — рассказала одна из защитниц питкярантской мозаики, архитектор-реставратор Наталья Анищенко.

Напомним, ранее было проведено техническое обследование конструкций здания: фундамента, стен, кровли, кладки. Отдельно требуется провести исследование мозаики с точки зрения реставрации. Задача — осмотр мозаичного слоя, изучение повреждений. Они с помощью автовышки осмотрят фрагменты, чтобы собрать недостающую палитру, оценят, какие фрагменты можно сохранить целиком, какие нужно снимать. После чего подготовят заключение.

— Этими двумя исследованиями мы закроем все вопросы. У нас будет два документа, в которых будет прописано, что конструкции у нас не в аварийном состоянии и что тот метод реставрации мозаики, который мы выбрали, он подтвержден академией Штиглица, и он правильный, — пояснила Наталья.

Сейчас активистки из Питкяранты собирают средства на реставрацию панно, также они готовят заявку на получение гранта Президентского Фонда Культурных Инициатив. Академия в данном случае выступит партнером. И это важно, говорят активистки. Это в разы увеличит шансы на получение денег. Также девушки надеются, что общая стоимость на восстановление мозаики будет ниже, чем предложение от коммерческих мозаичистов.

Напомним, общественницы Наталья Кузьмина и Наталья Анищенко занимаются спасением мозаичного панно в Питкяранте. Местные власти хотели после ремонта Дома культуры убрать мозаику и нанести на стену мурал. Но жители решили встать на ее защиту. Панно уникально по тематике. Обычно в то время традиционными темами были политико-идеологические сюжеты — Великая Октябрьская революция, Ленин, подвиг труда и т. п. А питкярантская мозаика создана по мотивам карело-финского эпоса «Калевала», что делает ее уникальной. По предварительным подсчетам, реконструкция может стоить от 10 до 20 миллионов рублей. Напомним, защитники панно создали АНО, чтобы иметь возможность искать средства, в том числе подавать проект на гранты, обращаться к инвесторам и обычным жителям за финансовой помощью. Ранее стало известно, что Минкультуры России отказало в выделении денег на реставрацию панно в Питкяранте. Аргументация — ни панно, ни сам Дом культуры в Питкяранте объектами культурного наследия не являются.

Ранее была сделана цифровая копия панно. Она обеспечит возможность детального изучения мозаики. Также эксперты провели визуальный осмотр стены. Мозаика разрушена на 50%, в некоторых местах утраты доходят до кирпичной кладки, а несущая стена имеет конструкционные трещины и расслоение.