Авторы бизнес-проектов в Карелии смогут найти инвесторов в Интернете

В Интернете открыт технологический сервис Invest Vitrina, который будет способствовать установлению контактов между авторами бизнес-идей и заинтересованными инвесторами.

Платформа Invest Vitrina разработана при поддержке Фонда развития промышленности. Портал ставит задачу по улучшению взаимодействия участников рынка инвестиций. На сайте авторы бизнес-идей могут разместить свои проекты, а инвесторы, соответственно, имеют возможность с ними ознакомиться.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".