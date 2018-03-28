Авторы "Движения вверх" и "Я худею" снимут фильм-катастрофу в Карелии

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Авторы комедии "Я худею", режиссер Алексей Нужный и сценаристы Николай Куликов и Константин Майер, готовят фильм-катастрофу под названием "Огонь".
Как сообщает сайт tvkinoradio.ru, лента будет посвящена пожарным из лесохраны и их столкновению с разрушительной огненной стихией. Продюсером картины выступит Леонид Верещагин. Производством будет заниматься киностудия "ТриТэ".
Среди кандидатур, рассматривающихся на ведущие роли, - Владимир Машков, Роман Курцын, Андрей Смоляков, Александр Паль, Кузьма Сапрыкин и Александра Бортич.
Местом съемок станет Карелия. Ориентировочная даты выхода в прокат - декабрь 2020 года.
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