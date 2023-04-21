Авторы популярных хитов выступят на Дне города в Петрозаводске

В створе проспекта Ленина жителей и гостей города порадует автор хитов про Лондон и Сан-Франциско.

В администрации Петрозаводска рассказали о праздновании 320-й годовщины основания города. Жителей и гостей карельской столицы 24 июня ждет большая программа мероприятий, которая будет проходить весь день.

Праздник завершится вечерним концертом группы «Кар-Мэн», который начнется в 23.00 на главной сцене в створе проспекта Ленина. Исполнители хитов «Лондон гуд бай», «Это Сан-Франциско», «Чио-Чио-Сан» представят их петрозаводской публике.

Подробную программу Дня города в Петрозаводске можно посмотреть в официальном паблике праздника.