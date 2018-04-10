Автошкола "Престиж" поддерживает конкурс молодости и красоты "Мисс ПетрГУ"

Одна из славных традиций Петрозаводского университета – ежегодный конкурс красоты и таланта "Мисс ПетрГУ", проводимый студенческим Профкомом с 2005 года.

Организаторы говорят, что видят своей задачей не просто проведение шоу, а прежде всего представление зрителям конкурса красоты как совокупность творческих способностей, внешних данных, духовных и интеллектуальных качеств участниц.

Конкурс в этом году включает в себя три этапа:

- отборочный в форме кастинга (он прошел 8 марта);

- подготовительный (проходит сейчас) в форме организации фотосессий, образовательных, культурных и социально значимых мероприятий;

- заключительный (19 мая), где будут выступать финалистки со своими программами.

Автошкола "Престиж" (Петрозаводск) традиционно является партнером этого замечательного мероприятия. Поддержка конкурса выражается не только в выделении материальной помощи. "Престиж" активно участвует в процессе, предоставляя свои объекты для съемок, проводя серьезные и не очень состязания для девушек-участниц.

По словам директора автошколы "Престиж" Жанны Беляевой, многолетнее сотрудничество с профкомом ПетрГУ можно назвать эталоном взаимоотношений бизнеса и общественных институтов, не просто полезным обеим сторонам, но и очень комфортным, интересным, ярким.

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