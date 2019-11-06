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Новости. Общество
09:39, 06 Ноября 2019

Автошкола против ГИБДД? Не против, а вместе!

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Те, кто интересуются автомобильной жизнью Петрозаводска, знают, что автошкола "Престиж" давно борется с нелепостями на дорогах.

Например, периодически публикуются материалы под общей темой "Петрозаводские пердимонокли", описывающие безграмотные или чрезмерно усложненные схемы регулирования дорожного движения. В частности, автошколу "Престиж" давно волновала опасная (из-за отсутствия должной разметки) ситуация на перекрестке улиц Лыжной и Балтийской (подробнее о проблеме можно прочитать здесь).

Вкратце суть такова: по причине несоответствия знаков, регулирующих движение по полосам и реального устройства перекрестка, машины из двух правых рядов (при движении по Лыжной в сторону путепровода) на перекрестке должны войти в один ряд, а это чревато аварией.

И вот, наконец, Госавтоинспекция навела порядок в этом нехорошем месте (лестно думать, что инспекторы тоже читают сайт DtpPtz.ru или группу автошколы "Престиж" во "ВКонтакте").

Проблему решили просто – нанесли разметку. Как видно на фото, теперь на перекрестке в районе примыкающей со стороны улицы Ломоносова (это "продолжение" улицы Балтийской всторону Старой Кукковки) нарисовали "островок", а разметку по рядам произвели так, что справа из двух рядов на перекресток уже не выедешь, – только из одного.

Теперь движение по перекрестку стало гораздо безопаснее и комфортнее, что было сразу отмечено петрозаводскими водителями. Но пользователи признают, что удобное нововведение носит сезонный характер и исчезает под снегом.

Хотелось бы обратить внимание автолюбителей еще на пару моментов:

- С этого года в России вводится синяя дорожная разметка, обозначающая направление движения транспорта по полосам на перекрестках. Перекресток Лыжная-Балтийская – прекрасный кандидат на то, чтобы начать рисовать синим именно с него;

- Автошкола просит водителей, проезжающих это место, когда оно осовободится от снега и наледи, – пощадить, пожалуйста, разметку, не проезжать по ней без нужды. Если полосы сотрутся, на перекресток опять рискует стать аварийным.

Автошкола "Престиж" призывает автомобилистов и дальше разоблачать нелепости на дороге.

Полная версия материала - здесь.

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