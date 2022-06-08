Автошколы предупредили о массовом закрытии из-за подорожания машин

Массовое закрытие автошкол начнется в России из-за роста цен на машины через 2-3 года.

С таким заявлением в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов.

«Если у нас такие цены на автомобили будут и дальше, то у нас в течение трёх лет просто не на чем будет учить. Если машина раньше стоила 600-700 тысяч, то сейчас она стоит 2 млн. Это может привести не просто к подорожанию, а к закрытию автошкол. У нас сейчас уже начинаются проблемы на ТО. Нужно масло поменять, заправить, чтобы машина была пригодна к обучению, поэтому такие проблемы есть», — сказал Ачкасов.

На стоимость машин повлиял ряд причин: уход с российского и белорусского рынков западных автопроизводителей; санкционная политика, из-за которой европейские производители запчастей покинули Россию. Кроме того, рост цен на энергоносители привёл к удорожанию резины, аккумуляторов, моторных масел и аксессуаров для транспорта.