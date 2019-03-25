Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
10:31, 25 Марта 2019
фото: ООО "Автоспецтранс"

Автоспецтранс объяснил, почему не вывозится мусор в Надвоицах

Загрузка...

Компания "Автоспецтранс" дала ответ жителям Надвоиц Сегежского района Карелии, которые пожаловались, что коммунальщики не вывозят из поселка мусор.

Ранее сообщалось, что жители Надвоиц возмущены состоянием мест сбора бытовых отходов на улицах населенного пункта. Они заявляют, что коммунальщики не вывозят из поселка мусор, поэтому некоторые помойки завалены отбросами.

Сегодня компания "Автоспецтранс" ответила на возмущения жителей поселка и заверила, что вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) из Надвоиц планируется произвести сегодня.

До этого мусор не вывозился, потому что транспортирование ТКО в поселке крайне затруднено из-за отсутствия подъездных путей, объяснили в компании.

"Сегодня администрация района направит в Надвоицы погрузчик для уборки подтаявшего снега, после чего доступ тяжелой техники к контейнерным площадкам будет обеспечен", - пообещали коммунальщики.

Ранее региональный оператор ООО "Автоспецтранс" на своем сайте информировал о сбое графика вывоза ТКО в Сегежском районе.

В частности, в Надвоицах из-за несвоевременной уборки коммунальными службами подтаявшего снега отсутствовала возможность подъезда к местам накопления ТКО. Тяжелая техника проваливалась и застревала у контейнерных площадок на ул. Антикайнена, 1,3, 8-А, ул. 8 марта, 2, 3, 3-А, 4, 4-А; пр. Бумажников, 3-А, 5-А, 10-А. ул. 50 лет Октября, ул. Строителей, ул. Металлургов, ул. Мира и ул. Ленина.


фото ООО

Со стороны "Автоспецтранса" было направлено обращение в адрес администрации Сегежского городского поселения с просьбой принять меры для беспрепятственного подъезда спецтехники к контейнерным площадкам. Данный вопрос местной власти удалось решить лишь сегодня.


фото ООО

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Dredd
2019-03-25 10:50:00
Вывозит мусор и чистит дороги в Сегеже одна фирма - "Актив Про" ! На кого они там жалуются в Администрацию, сами на себя?!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.03.2019, 13:00
ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями
19.03.2019, 19:10
Егор Крид попал в гей-скандал
18.03.2019, 12:32
Никто, кроме нас
23.03.2019, 21:40
Звезды Comedy Woman сделали фото 18+
18.03.2019, 19:10
Опубликован рейтинг лидеров "Евровидения-2019"
18.03.2019, 11:35
Родители погибших на Сямозере детей прокомментировали приговор виновным в трагедии в детском лагере

Аналитика

22.03.2019 16:22
Капитал
МегаФон отчитался о росте скачиваемого трафика
Компания МегаФон отчиталась о результатах работы за прошлый год.
"Ну, вы, ребята, даете!" 8
22.03.2019 12:33
"Под ответственность попадают все" 5
20.03.2019 16:21
Кэшбэк как новая "фишка" мобильной связи
20.03.2019 10:10
"Они виноваты и с этим будут жить" 4
18.03.2019 14:08
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2019 14:09
Личное мнение
Из жизни фруктов 4
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
Никто, кроме нас 1
18.03.2019 12:32
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 12
06.03.2019 13:45
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.03.2019 10:22
все фото и видео

Опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»