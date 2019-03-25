Автоспецтранс объяснил, почему не вывозится мусор в Надвоицах

Компания "Автоспецтранс" дала ответ жителям Надвоиц Сегежского района Карелии, которые пожаловались, что коммунальщики не вывозят из поселка мусор.

Ранее сообщалось, что жители Надвоиц возмущены состоянием мест сбора бытовых отходов на улицах населенного пункта. Они заявляют, что коммунальщики не вывозят из поселка мусор, поэтому некоторые помойки завалены отбросами.

Сегодня компания "Автоспецтранс" ответила на возмущения жителей поселка и заверила, что вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) из Надвоиц планируется произвести сегодня.

До этого мусор не вывозился, потому что транспортирование ТКО в поселке крайне затруднено из-за отсутствия подъездных путей, объяснили в компании.

"Сегодня администрация района направит в Надвоицы погрузчик для уборки подтаявшего снега, после чего доступ тяжелой техники к контейнерным площадкам будет обеспечен", - пообещали коммунальщики.

Ранее региональный оператор ООО "Автоспецтранс" на своем сайте информировал о сбое графика вывоза ТКО в Сегежском районе.

В частности, в Надвоицах из-за несвоевременной уборки коммунальными службами подтаявшего снега отсутствовала возможность подъезда к местам накопления ТКО. Тяжелая техника проваливалась и застревала у контейнерных площадок на ул. Антикайнена, 1,3, 8-А, ул. 8 марта, 2, 3, 3-А, 4, 4-А; пр. Бумажников, 3-А, 5-А, 10-А. ул. 50 лет Октября, ул. Строителей, ул. Металлургов, ул. Мира и ул. Ленина.



фото ООО

Со стороны "Автоспецтранса" было направлено обращение в адрес администрации Сегежского городского поселения с просьбой принять меры для беспрепятственного подъезда спецтехники к контейнерным площадкам. Данный вопрос местной власти удалось решить лишь сегодня.



фото ООО