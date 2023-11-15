Автостопщик из Петрозаводска обокрал дом в Прионежье, оставив хозяину свои штаны и беспорядок

За кражу с незаконным проникновением в жилище петрозаводчанину грозит до шести лет лишения свободы.

В полицию Прионежского района с заявлением обратился местный житель. Он сообщил, что из его дома пропали личные вещи – куртка, шапка и два свитера. Мужчина приобрёл их около пяти лет назад, но все они были в хорошем состоянии.

Полицейские выяснили, что к краже может быть причастен 22-летний житель Петрозаводска. Молодой человек признался во всем. Он рассказал, что ехал в Приладожье, добирался автостопом. В одной из деревень Прионежья, где он шел пешком, молодой человек заметил дом возле дороги. Окно в доме было неплотно закрыто, а внутри никого не было. Недолго думая, петрозаводчанин забрался туда. В доме он нашёл мужскую одежду, переоделся в нее, оставив хозяину свои штаны и беспорядок. После кражи злоумышленник на «попутке» добрался до Сортавальского района, где его и задержали сотрудники полиции.

По факту кражи с незаконным проникновением в жилище было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в пресс- службе МВД Карелии.