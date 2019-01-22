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Новости. Общество
12:25, 22 Января 2019
фото: Avito

Автоцентр обанкроченного дилера в Петрозаводске продается в 1,5 раза дешевле рыночной цены

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Центральное агентство залогового имущества (ЦАЗИ) выставило на продажу здание автосалона, известного ранее под названием «Альянс», и торговавшего популярными иномарками.

В уведомлении речь идет об имущественном комплексе по продаже и обслуживанию автомобилей с земельным участком.

Трехэтажное здание площадью 3,8 тысячи кв м и земельный участок площадью 7,8 тысяч кв м расположены на улице Зайцева. Планируемая цена продажи 67,5 млн рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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David
2019-01-22 13:58:13
Экономический рост и процветание на лицо.
zanoza
2019-01-22 13:53:21
Ну и кому он нужен, даже по такой цене?
Лида
2019-01-22 13:07:33
Содержать такой объём помещений и нагрузок по ЖКХ при нынешних расценках на обслуживание просто нереально, продажа машин будет падать и дальше,город уже итак переполнен кредитными вёдрами,
бэ-ушные авто, часто со скрученным пробегом, тоже неохотно покупают и редко....,а сервис как был убогий,так и остался....
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