12:25, 22 Января 2019
Автоцентр обанкроченного дилера в Петрозаводске продается в 1,5 раза дешевле рыночной цены
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Центральное агентство залогового имущества (ЦАЗИ) выставило на продажу здание автосалона, известного ранее под названием «Альянс», и торговавшего популярными иномарками.
В уведомлении речь идет об имущественном комплексе по продаже и обслуживанию автомобилей с земельным участком.
Трехэтажное здание площадью 3,8 тысячи кв м и земельный участок площадью 7,8 тысяч кв м расположены на улице Зайцева. Планируемая цена продажи 67,5 млн рублей.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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