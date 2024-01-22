Автоцистерна с опасным грузом попала в аварию на трассе в Карелии

Автоцистерна с опасным грузом съехала в кювет на трассе «Кола» на юге Карелии.

О дорожной аварии на юге Карелии рассказали в отряде противопожарной службы по Олонецкому району.

ДТП произошло утром в среду, 24 января, на 260 километре трассы «Кола» в Олонецком районе. Как сообщили спасатели, в 07.53 минуты на пульт поступило сообщение о том, что на автодороге произошло дорожно-транспортное происшествие: автоцистерна съехала в кювет.

На место ДТП выезжал личный состав ПЧ-35 Олонца — 3 человека.

В аварии никто не пострадал, сообщили в отряде противопожарной службы по Олонецкому району.