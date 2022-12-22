Автоцистерна с топливом упала в кювет на трассе в Карелии (ФОТО)

ДТП произошло в Пряжинском районе.
По сообщению пряжинского отряда спасателей, 23 декабря около 6 утра на пульт ЕСС-01 поступила информация о том, что на 355 км трассы Р-21 «Кола» произошло опрокидывание автоцистерны с дизельным топливом. Она упала в кювет, через горловину вытекает топливо.
На место ЧС выезжали личный состав пожарной части № 48 по охране поселка Пряжа (5 человек, 1 единица техники), спецчасть (4 человека, 1 единица техники), ГИБДД.
Спасатели осмотрели место ДТП, отключили аккумуляторную батарею, смыли топливо с применением Гпс-600.
«Травмированых — нет. Погибших — нет», — пигут в паблике «ОПС по Пряжинскому району».
Ранее сообщалось, в Петрозаводске маршрутка вылетела в сугроб после ДТП с легковушкой.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание