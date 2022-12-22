Автоцистерна с топливом упала в кювет на трассе в Карелии (ФОТО)

ДТП произошло в Пряжинском районе.

По сообщению пряжинского отряда спасателей, 23 декабря около 6 утра на пульт ЕСС-01 поступила информация о том, что на 355 км трассы Р-21 «Кола» произошло опрокидывание автоцистерны с дизельным топливом. Она упала в кювет, через горловину вытекает топливо.

На место ЧС выезжали личный состав пожарной части № 48 по охране поселка Пряжа (5 человек, 1 единица техники), спецчасть (4 человека, 1 единица техники), ГИБДД.

Спасатели осмотрели место ДТП, отключили аккумуляторную батарею, смыли топливо с применением Гпс-600.

«Травмированых — нет. Погибших — нет», — пигут в паблике «ОПС по Пряжинскому району».

Ранее сообщалось, в Петрозаводске маршрутка вылетела в сугроб после ДТП с легковушкой.