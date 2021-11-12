Автоцистерну на 3 тысячи литров подарили пожарной части райцентра Карелии

фото: © Комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения

Новый автомобиль поступил на службу в пожарную часть Медвежьегорска, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Так, 12 ноября пожарная часть № 15 по охране города Медвежьегорска получила автоцистерну объёмом 3000 литров на базе автомобиля Урал. Техника поступила напрямую с завода пожарной техники города Варгаши.

Специалисты пожарного подразделения уже «обкатали» машину и проверили работу узлов и агрегатов. Кроме огнеборцев в торжественном событии по вручению ключей от автоцистерны принимали участие представители отдела гражданской обороны и мобилизационной работы администрации Медвежьегорского района.

Автомобиль приобретен Государственным комитетом Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в рамках программы по обновлению пожарных частей региона. В прошлом году автопарк отряда также пополнился пожарным автомобилем «Урал».

В этом году новая техника также была направлена в Беломорский, Кемский, Муезерский, Пудожский, Суоярвский и Пряжинский районы.