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Автоцистерну на 3 тысячи литров подарили пожарной части райцентра Карелии

Новости. Общество
17:20, 15 Ноября 2021
фото: © Комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения

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Новый автомобиль поступил на службу в пожарную часть Медвежьегорска, сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Так, 12 ноября пожарная часть № 15 по охране города Медвежьегорска получила автоцистерну объёмом 3000 литров на базе автомобиля Урал. Техника поступила напрямую с завода пожарной техники города Варгаши.

Специалисты пожарного подразделения уже «обкатали» машину и проверили работу узлов и агрегатов. Кроме огнеборцев в торжественном событии по вручению ключей от автоцистерны принимали участие представители отдела гражданской обороны и мобилизационной работы администрации Медвежьегорского района.

Автомобиль приобретен Государственным комитетом Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в рамках программы по обновлению пожарных частей региона. В прошлом году автопарк отряда также пополнился пожарным автомобилем «Урал».

В этом году новая техника также была направлена в Беломорский, Кемский, Муезерский, Пудожский, Суоярвский и Пряжинский районы.

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Комментарии

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Саныч
2021-11-15 18:30:51
Что значит - подарили? Передали в служебное пользование.
кир
2021-11-15 17:23:27
Если бы спирту. :)
Клим
2021-11-15 17:33:04
кир, сок пей , не потянешь спирт .
кир
2021-11-15 18:02:57
Клим, наверное. Совсем алкоголь не пью, ни в каком виде. :) О вас стараюсь, не в лесу живу, а среди наших людей и многое уже знаю.))
Клим
2021-11-15 18:33:08
кир, мы же тоже не лаптем деланы , хороший коньяк и самсогн , и не более того . Знать надо меньше , советую , крепче спишь .
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