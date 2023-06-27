АвтоВАЗ будет выпускать Lada Onega?

Компания зарезервировала за собой на будущее несколько названий, в частности, Onega, Slava, Aura.

АвтоВАЗ готовит к выпуску новую модель Lada Iskra («Искра»), которая к 2026-2027 годам должна полностью заменить Lada Granta.



Новую марку завод зарегистрировал в базе Роспатента еще в 2020 году.



Тогда же компания зарезервировала за собой на будущее еще несколько названий, в частности, Onega, Slava, Aura.



Конечно, хотелось бы выяснить, в честь чего придумано имя – Онежского озера в Карелии или реки в Архангельской области. А пока проект «Жизнь и кошелек» узнал, сколько может стоить Iskra.