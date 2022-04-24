«Автоваз» может стать китайским предприятием больше, чем наполовину

Долю французской Renault в «Автовазе» может выкупить один из китайских автоконцернов.

Об этом сообщил ТАСС источник в госструктурах.

«Рассматривается один из китайских автоконцернов», — сказал он.

Renault принадлежит 68% в совместной с Ростехом компании ООО «Лада авто холдинг», которая владеет 100% «Автоваза».

В Ростехе и «Автовазе» от комментариев отказались. В пресс-службе российского офиса Renault ТАСС рекомендовали обратиться в головной офис компании во Франции.

Как сообщает «Коммерсантъ», Renault владеет 67,61% в Alliance Rostec Auto — совместном предприятии с «Ростехом», созданном для управления АвтоВАЗом. При этом «Ростех» находится под санкциями Евросоюза. Поэтому компания сообщила, что рассматривает «все доступные варианты с учетом сегодняшней ситуации».