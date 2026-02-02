АвтоВАЗ начал продажи новой Lada Vesta на газовом топливе

АвтоВАЗ начал продажи новой Lada Vesta CNG с газобаллонным оборудованием с запасом хода в сумме около 1000 км.
АвтоВАЗ запустил продажи новой Lada Vesta CNG — автомобиля, работающего на сжатом метане, сообщает РБК.
Основное оборудование — газобаллонная система 4-го поколения на метане. Запас хода составляет около 320 км на одном метане.
При использовании метана и бензина из штатного 55-литрового бака максимальное расстояние хода увеличивается свыше 1000 км без дозаправки.
По данным производителя, эксплуатация модели CNG даёт значительную экономию: расходы на топливо становятся ниже в 2–3 раза, чем у бензиновой версии, а транспортный налог — в два раза.
Что касаемо безопасности, автомобиль оснащён системой, которая автоматически перекрывает подачу газа при нарушении герметичности топливной магистрали (например, в ДТП).
Модель доступна в четырёх комплектациях: от Comfort до Techno.
Газовый баллон объёмом 90 литров размещён в багажнике.
Полезный объём самого багажника — 250 литров.
Рекомендованная цена с учётом госсубсидии стартует от 1 515 000 рублей.
Напомним, АвтоВАЗ планирует выпустить 400 тысяч автомобилей в 2026 году.