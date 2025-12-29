АВТОВАЗ объявил цены на LADA в 2026-м году

АВТОВАЗ объявил новую ценовую политику на 2026 год.

С января средняя индексация цен по всему модельного ряду LADA составит 0,5%. При этом стоимость двух моделей, флагманского седана Aura и универсала Largus, значительно снизится.

Цена на LADA Aura упадет сразу на 354 000 рублей (на 14%), и теперь этот автомобиль будет стоить от 2 245 000 рублей. Универсал LADA Largus подешевеет на 73 000 рублей (на 3,8%), его начальная цена составит 1 587 000 рублей. Остальные модели подорожают незначительно: обновленная LADA Vesta останется на уровне около 1 581 000 рублей, Granta подорожает в среднем на 1,9% (от 850 000 рублей), Iskra — на 1,8% (от 1 277 000 рублей), а внедорожники NIVA Legend и NIVA Travel — на 1,8-1,9%.

— Несмотря на объективные инфляционные факторы 2025 года и вводимые налоговые изменения мы нашли возможность сокращения издержек для удержания цен текущего года в 2026-м. Более того, две наши модели становятся намного доступнее, — заявили в пресс-службе автоконцерна.

Как отметил президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов, возможность сдержать цены связана с планами по наращиванию выпуска до 400 000 автомобилей в 2026 году и переходом на пятидневную рабочую неделю.

Также в 2026 году компания планирует расширить модельный ряд: запустить производство нового кроссовера LADA Azimut, представить модернизированную NIVA Legend с новым двигателем 1,8 л и вывести на рынок спортивную версию Vesta Sport.