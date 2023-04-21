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«Автоваз» откажется от дилеров, завышающих цены на новую Lada Vesta NG

Новости. Экономика
22:00, 11 Июня 2023
фото: © Сергей Карпухин / ТАСС

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Производитель начал проверку дилеров, повысивших цены на новую модель, сообщил РБК.

«Автоваз» приостановил отгрузку новых автомобилей Lada Vesta NG («New Generation») в некоторые дилерские центры из-за подозрений в необоснованном повышении цен. Об этом пишет РБК. 

«Если результаты проверки подтвердят систематические нарушения дилерских соглашений, предписывающих в том числе реализацию автомобилей по рекомендуемым розничным ценам, к данным партнерами будут применены штрафные санкции: значительное сокращение квот на поставку новых автомобилей или разрыв дилерского соглашения», — предупредили в «Автовазе».

Продажи Lada Vesta NG начались в пятницу, 9 июня. Производитель установил рекомендованную стоимость в диапазоне от 1,24 млн до 1,7 млн рублей. Однако у нескольких дилеров цена на автомобиль оказалось значительно выше рекомендованной.

Так, в одном из автосалонов минимальная цена на автомобиль, продаваемый за наличные, составила 1,7 млн рублей. Торговцы объяснили ситуацию дефицитом машин на рынке.

В цену дилер включил самостоятельно установленные дополнительные опции — антикоррозийную обработку, противоугонную систему и шумоизоляцию.

Другой дилер за одну из самых простых версий седана Lada Vesta белого цвета с механической коробкой попросил 2,1 млн рублей, причем 595 тысяч рублей пришлось на дополнительное оборудование. Без него цена седана составляла 1,72 млн рублей.

В РБК напомнили, что серийное производство Lada Vesta NG возобновили три месяца назад в Тольятти. С 2015 год эту модель выпускали на заводе в Ижевске, а прошлой весной производство остановили из-за дефицита зарубежных деталей, сотрудников отправили в простой.

Перенести производство в Тольятти решили для роста производства Lada Vesta NG до 60 автомобилей в час.


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