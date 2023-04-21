«Автоваз» откажется от дилеров, завышающих цены на новую Lada Vesta NG

Производитель начал проверку дилеров, повысивших цены на новую модель, сообщил РБК.

«Автоваз» приостановил отгрузку новых автомобилей Lada Vesta NG («New Generation») в некоторые дилерские центры из-за подозрений в необоснованном повышении цен. Об этом пишет РБК.



«Если результаты проверки подтвердят систематические нарушения дилерских соглашений, предписывающих в том числе реализацию автомобилей по рекомендуемым розничным ценам, к данным партнерами будут применены штрафные санкции: значительное сокращение квот на поставку новых автомобилей или разрыв дилерского соглашения», — предупредили в «Автовазе».



Продажи Lada Vesta NG начались в пятницу, 9 июня. Производитель установил рекомендованную стоимость в диапазоне от 1,24 млн до 1,7 млн рублей. Однако у нескольких дилеров цена на автомобиль оказалось значительно выше рекомендованной.



Так, в одном из автосалонов минимальная цена на автомобиль, продаваемый за наличные, составила 1,7 млн рублей. Торговцы объяснили ситуацию дефицитом машин на рынке.



В цену дилер включил самостоятельно установленные дополнительные опции — антикоррозийную обработку, противоугонную систему и шумоизоляцию.



Другой дилер за одну из самых простых версий седана Lada Vesta белого цвета с механической коробкой попросил 2,1 млн рублей, причем 595 тысяч рублей пришлось на дополнительное оборудование. Без него цена седана составляла 1,72 млн рублей.



В РБК напомнили, что серийное производство Lada Vesta NG возобновили три месяца назад в Тольятти. С 2015 год эту модель выпускали на заводе в Ижевске, а прошлой весной производство остановили из-за дефицита зарубежных деталей, сотрудников отправили в простой.



Перенести производство в Тольятти решили для роста производства Lada Vesta NG до 60 автомобилей в час.





