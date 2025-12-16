АвтоВАЗ отзывает более 33 тысяч Lada Granta для проверки рулевого управления

АвтоВАЗ отзываетболее 33 тысяч автомобилей Lada Granta, июня по декабрь этого года.
Машины отправят на сервисное обслуживание из-за возможных проблем с системой рулевого управления. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
По данным источников издания, потенциальная проблема может быть связана с карданным шарниром рулевого вала. Эксперты поясняют, что дефект этой детали способен вызвать люфт руля, тугой ход, стуки и щелчки. В самом серьёзном случае существует риск заклинивания узла и частичной потери контроля над автомобилем.
Подчеркивается, что отзыв стал превентивной мерой. Он не означает, что неисправность гарантированно есть во всех 33 тысячах автомобилей, — проверка нужна для устранения потенциального риска. В Росстандарте причину отзывной кампании объяснили планомерной работой производителя над повышением качества продукции.
В официальных дилерские центрах проведут бесплатную диагностику «определённого функционального узла» (под которым, по данным СМИ, подразумевается карданный шарнир) и при необходимости произведут его замену.
Это уже шестая отзывная кампания АвтоВАЗа в этом году, но первая, связанная с потенциальной технической неисправностью. Пять предыдущих касались доустановки блоков системы ЭРА-ГЛОНАСС.
Ранее мы писали, что в новых Lada Iskra обнаружены проблемы с электроникой .