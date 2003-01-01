«Автоваз» отзывает более 8 тысяч новых автомобилей «Lada XRAY»

В компании рассказали, какого устройства не хватает свежевыпущенной модели.
Российская компания «Автоваз» запустила программу отзыва 8209 автомобилей «Lada Xray», реализованных в период с 8 октября 2021 года по 20 апреля 2022 года, сообщили на сайте Росстандарта.
— На всех транспортных средствах будет выполнена плановая установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). (…) Временный выпуск ТС, не оснащённых данным устройством, был предусмотрен решением Комиссии Таможенного союза. Такие автомобили должны быть дооснащены до 31 декабря 2027 года, — пояснили там.
Владельцев ТС, нуждающихся в ремонте, проинформируют путём рассылки писем или по телефону.
Также граждане могут самостоятельно определить, подпадает ли принадлежащий им автомобиль под отзыв — для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного транспортного средства с перечнем машин, представленным на сайте Росстандарта. Все работы по установке СВЭОС будут проводиться бесплатно.
Ранее мы писали, что «Автоваз» объявил об отзыве более 14 тысяч автомобилей «Lada Travel», которым также требуется установка системы вызова экстренных служб.