«АвтоВАЗ» планирует выпустить 400 тысяч автомобилей в 2026 году

LADA заявила о планах выпустить 400 тысяч машин и резко увеличить инвестиции.
400 тысяч автомобилей — это почти на четверть больше, чем в прошлом году. Об этом на конференции, посвященной итогам 2025 года, рассказал президент компании Максим Соколов, передает корреспондент «Фонтанки». По его словам, мощности конвейеров позволяют выйти на 600–650 тысяч автомобилей в год, если потребует рынок.
Главным событием года станет запуск в третьем квартале нового проекта «Лада Азимут». Модель полностью разработана российскими специалистами. Это второй ( после Vesta Cross/Vesta SW Cross) за практически три десятилетия новый кроссовер в линейке автомобилей Lada. Процесс создания занял три года. Стоимость новинки пока не называют.
В 2026 году планируется возобновить производство Lada Vesta Sport, а легендарную Lada Niva оснастить новым 1,8-литровым двигателем от Lada New Travel. В базовой версии Lada Granta 5-го поколения появится климат-контроль.
Объем инвестиций в 2026 году превысит 200 млрд рублей. Средства пойдут на модернизацию производственных линий в Тольятти, Ижевске, на партнерских заводах в Петербурге и Чечне, а также на развитие новых проектов в рамках специнвестконтракта.
