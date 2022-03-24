«Автоваз» планирует выпустить версии Lada с меньшей долей импортных компонентов

Кроме того, компания активно работает над заменой критически важных импортных компонентов альтернативными решениями.
Компания также активно работает над заменой критически важных импортных компонентов альтернативными решениями.
«Автоваз» в ближайшие месяцы выпустит специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут менее подвержены влиянию зарубежных комплектующих. Об этом сообщила пресс-служба компании, информирует ТАСС.
«Компания также готовит специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих. Они постепенно станут доступны нашим клиентам в ближайшие месяцы», — говорится в сообщении.
Кроме того, компания активно работает над заменой критически важных импортных компонентов альтернативными решениями.
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