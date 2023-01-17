«Автоваз» повышает цены с 1 марта

Последнее повышение было год назад.

Флагман отечественного автомобилестроения - «Автоваз» - поднимает цены на некторые свои модели с 1 марта. В основном это касается автомобилей с кондиционерами.

В последний раз завод повышал цены в марте 2022 года. Также из-за санкций какое-то время машины выходили с конвейра в упрощенной комплектации – без кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, подушек безопасности, кондиционера... С осени они вновь стали доступны покупателям.

Насколько вырастет цена на популярные марки Niva и Granta, знает проект «Жизнь и кошелек».