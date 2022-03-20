«Автоваз» повысил цены на автомобили Lada второй раз за месяц

«Автоваз» с 16 марта поднял цены на автомобили Lada, в среднем, на 8% по сравнению с началом месяца, когда было предыдущее повышение.

Как сообщает ТАСС, это следует из актуального прайс-листа на официальном сайте компании.

Стоимость седана Lada Granta теперь начинается от 727,9 тыс. рублей (+6% или 43 тыс. рублей), Vesta — 1 млн 121,9 тыс. рублей (+8,6% или 89 тыс. рублей).

Модель Xray теперь стоит от 1 млн 106,9 тыс. рублей (+9,6% или 97 тыс. рублей), Niva Travel — 1 млн 66,9 тыс. рублей (+6% или 63 тыс. рублей), трехдверной Niva Legend — 818, 9 тыс. рублей (+5% или 42 тыс. рублей).

Цена на универсал Lada Largus составит от 1 млн 235,9 тыс. рублей (+12% или 132 тыс. рублей).