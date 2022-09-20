«Автоваз» предложил разрешить использовать маткапитал для покупки первого автомобиля

Также глава компании Максим Соколов предложил ввести для автопарков такси законодательно норму по наличию российских автомобилей.

Глава «Автоваза» Максим Соколов в ходе совещания о развитии автомобильной промышленности в Совете Федерации предложил законодательно разрешить использование материнского капитала на покупку российского автомобиля. Также Соколов предложил ввести для автопарков такси законодательно норму по наличию российских автомобилей. Об этом сообщает ТАСС.

«Как раз сегодня на площадке Совета Федерации мы бы хотели обозначить, помимо спектра обсужденных уже вопросов, еще и ряд законодательных инициатив. <…> Насколько я знаю, сейчас обсуждается новая редакция закона о такси, это достаточно емкий рынок с точки зрения потребления автомобильной продукции и, как нам представляется возможным, обсудить норму, которая предусматривала бы определенный уровень использования таксомоторами высоколокализованных автомобилей российского производства. Также <…> вопрос о возможности использования материнского капитала для приобретения первого автомобиля, опять же, высоколокализованного, отечественного», — сказал он.

Использование маткапитала для покупки автомобиля, по мнению Соколова, будет способствовать увеличению материального обеспечения молодых семей, а также сбыту автомобилей.

Ранее сообщалось, что зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой обращение с предложением разрешить тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. По мнению парламентария, семьи могли бы тратить маткапитал в рамках действующей до конца 2023 года программы льготного кредитования «Семейный автомобиль». Как пояснила депутат, причиной ее обращения стали просьбы, которые поступают к ней от родителей.