Автоваз выпускает новые автомобили только в 3 цветах

Российский автогигант столкнулся с дефицитом краски, но обещает решить проблему в ближайшие недели.

Российский автопроизводитель столкнулся с дефицитом лакокрасочных материалов для автомашин Lada. Из-за их нехватки автозавод сейчас выпускает автомобили только в трех цветах — белом, черном и темно-зеленом. Об этом пишет интернет-издание «За рулем» со ссылкой на «Известия».

На АВТОВАЗе заверили, что находятся в «постоянном контакте с поставщиками с целью налаживания регулярных поставок» и рассчитывают решить этот вопрос в ближайшие недели.

По мнению представителя дилерской сети Lada, автомобили других цветов, помимо трех перечисленных, станут доступны не раньше марта. Ранее Лады были представлены у дилеров в 6–8 цветах.

В то же время представитель Минпромторга, комментируя ситуацию, отметил, что отсутствие некоторых номенклатурных позиций лакокрасочных материалов не влияет на запланированные объемы производства и имеет краткосрочный характер.