«АвтоВАЗ» завершит 2025 год без убытков и выпустит несколько новых автомобилей в 2026 году

Группа «АвтоВАЗ» подводит финансовые итоги 2025 года, который станет для компании четвёртым подряд безубыточным.
Основой для расчёта операционной и чистой прибыли, а также инвестпрограммы на будущий период стал рост выручки во втором полугодии 2025 года, сообщает «Ведомости» со ссылкой на слова президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова.
Инвестиционная программа на 2026 год запланирована на уровне 42 млрд рублей, что сопоставимо с текущим годом.
Средства направляются на ключевые проекты, включая:
— Запуск производства нового кроссовера Lada Azimut;
— Выпуск Niva Legend с новым двигателем 1.8 л;
— Разработку и выпуск новых двигателей мощностью 120 л. с. и 132 л. с;
— Организацию производства шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов);
— Реализацию других производственных и промышленных проектов.
Уровень долговой нагрузки компании остаётся под контролем, хотя сократить её в текущем году не позволила масштабная инвестиционная программа. По состоянию на начало 2025 года долг «АвтоВАЗа» оценивался примерно в 100 млрд рублей по разным оценкам. По словам Соколова, он находится в тех параметрах, когда есть определенный баланс между необходимостью поддержания высоких темпов инвестиций и больших процентных расходов в связи с ключевой ставкой.
Ранее «Автоваз» снял ограничения с продаж автомобилей Lada Largus.