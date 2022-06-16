Автовокзал Петрозаводска изменил расписание из-за фестиваля в Киндасово

Жители Петрозаводска смогут попасть на фестиваль на дополнительном автобусе.

Как сообщается в официальном паблике автовокзала, в связи с обращениями о проведении фестиваля в деревне Киндасово 19 июня вместо рейса по маршруту 116 «Пряжа» в 11:30 будет выполняться рейс по маршруту 135 «Киндасово через Пряжу» в 11:30.

Ранее сообщалось, на фестивале в Карелии 19 июня разыграют телегу навоза и накормят бутербродами с медвежатиной.