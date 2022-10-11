Автовокзал Петрозаводска изменил расписание междугородних автобусов

С 7 ноября вносятся изменения в междугородном расписании петрозаводского автовокзала.

Как сообщается в официальном паблике автовокзала, с 7 ноября маршрут № 525Э «Петрозаводск — Пудож ЭКСПРЕСС», отправлением из Петрозаводска в 15:30 и № 525Э «Пудож — Петрозаводск ЭКСПРЕСС», отправлением из Пудожа в 14:00 будут выполняться по старому маршруту по трассе «Кола». Автобус не пойдет через Гирвас. В результате не будет остановок в Гирвасе, Юркострове, Пялозере.

Маршрут № 532 «Сортавала — Петрозаводск», отправлением из Сортавала в 18:00 переносится на 18:30. Автобус будет пребывать в столицу Карелии в 22:30.