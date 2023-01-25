Автовокзал Петрозаводска изменил расписание пригородных маршрутов

Изменения в расписании связаны с актуализацией времени прохождения промежуточных остановочных пунктов.

С 20 февраля в расписание движения автобусов, выполняющих рейсы по пригородным маршрутам, вносятся изменения, связанные с актуализацией времени прохождения промежуточных остановочных пунктов. Об этом сообщили в официальном паблике ГУП РК «Карелавтотранс». .

Кроме того, маршрут движения автобусов, выполняющих рейсы в деревню Низовье, будет продлен до остановочных пунктов, оборудованных в районе улицы Полевой.

Ранее сообщалось, что 19 февраля рейс маршрута № 519 в Олонец в 18:15 выполняться не будет.