Автовокзал Петрозаводска изменил расписание в праздничные дни

Вносятся изменения в пригородном и междугородном расписании автовокзала столицы Карелии из-за празднования 8 марта.

Как сообщается в официальном паблике автовокзала, в связи с празднованием Международного женского дня с 5 по 10 марта вносятся изменения в пригородном и междугородном расписании.

В праздничные дни отменяются около 30 рейсов, вводятся 17 рейсов.