Автовокзал Петрозаводска меняет расписание двух рейсов

В ГУП "Карелавтотранс" сообщили об изменениях с 12 апреля.

С сегодняшнего дня время отправления автобуса по маршруту № 138 "Спасская Губа – Петрозаводск" в направлении из Спасской Губы переносится с 11.30 на 11.35 и с 16.30 на 16.35.

Также с 12 апреля изменяется маршрут движения автобусного рейса по маршруту № 120 "Петрозаводск – станция Шуйская" отправлением из Петрозаводска в 15.40. Рейс будет выполняться по маршруту № 120Н с заездом в Низовье.