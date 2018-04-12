Автовокзал Петрозаводска меняет расписание двух рейсов

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В ГУП "Карелавтотранс" сообщили об изменениях с 12 апреля.
С сегодняшнего дня время отправления автобуса по маршруту № 138 "Спасская Губа – Петрозаводск" в направлении из Спасской Губы переносится с 11.30 на 11.35 и с 16.30 на 16.35.
Также с 12 апреля изменяется маршрут движения автобусного рейса по маршруту № 120 "Петрозаводск – станция Шуйская" отправлением из Петрозаводска в 15.40. Рейс будет выполняться по маршруту № 120Н с заездом в Низовье.
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