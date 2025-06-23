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Автовокзал Петрозаводска опубликовал новое расписание автобусов

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13:40, 26 Июня 2025
фото: © oleg vybornov / unsplash

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Карелавтотранс выделил ряд важных изменений.

Со 2 июля изменится расписание пригородных и междугородных автобусов Петрозаводска, сообщили в Карелавтотрансе.  

Теперь рейсы по маршруту № 116 «Петрозаводск – Пряжа» и № 123 «Петрозаводск - Святозеро через Пряжу» будут выполняться по старому маршруту без движения по территории города Петрозаводска.

Также вводятся рейсы по маршруту № 115 «Петрозаводск – Лососинное» с отправлением в 10:15 и 17:30 и рейс по маршруту № 111 «Петрозаводск – Пиньгуба» с отправлением в 13:00.

Рейс по маршруту № 524 «Великая Губа – Петрозаводск» будет выполняться по воскресеньям, с отправлением из Великой Губы в 15:00 (было в 16:00).

В Карелавтотрансе отметили, что в данные расписания могут вноситься изменения.

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