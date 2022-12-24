Автовокзал Петрозаводска опубликовал новогодние изменения в расписании

В паблике петрозаводского автовокзала опубликованы предварительные изменения в междугородном расписании.
Автовокзал опубликовал предварительные изменения в междугородном расписании на период с 29 декабря по 6 января.
Информация появилась в паблике «Петрозаводск транспортный».
Ранее «Столица на Онего» сообщала о новой дате открытия после ремонта автовокзала в Петрозаводске.
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