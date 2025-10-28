Автовокзал Петрозаводска опубликовал обновленное зимнее расписание

После вступления расписания в силу в него могут быть внесены дополнительные изменения на основе анализа пассажиропотока и обращений граждан.

В расписании рейса № 527 «Петрозаводск — Сегежа через Кондопогу и Медвежьегорск» произошли корректировки. Изменения также внесены в маршрут № 525Э «Петрозаводск — Пудож экспресс», который отправляется из Петрозаводска в 15:30 и прибывает обратно в 15:00. Откорректировано и расписание рейса № 602У «Петрозаводск — Ладва-Ветка через Ужесельгу».

«Мы ждали их больше 30 лет»: известный оркестр из Москвы выступит на сцене Карельской филармонии

Пьют или перестали: что не так с антиалкогольной кампанией в Вологодской области

Четыре человека утонули в Карелии за неделю: в МЧС напомнили о правилах поведения на воде

Новые виды медпомощи по ОМС будут доступны жителям Карелии в будущем году

Житель Петрозаводска осужден на 5 лет строгого режима за насилие в отношении полицейского

Президент Камеруна Поль Бийя в 92 года переизбран на восьмой срок

Соцнорму потребления электричества в России могут урезать в три раза

Минтруд России напомнил о праве отцов и родственников на отпуск по уходу за ребенком

Врачи Малышева и Продеус предупредили об опасности заражения норовирусом при употреблении устриц в ресторанах

Станет ли Вологда примером для Карелии в борьбе с алкоголем

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.