Автовокзал Петрозаводска опубликовал обновленное зимнее расписание

С 1 ноября 2025 года автовокзал Петрозаводска переходит на зимнее расписание.
Изменения затронули несколько популярных маршрутов. Актуальное расписание опубликовали в паблике «Карелавтотранса».
В расписании рейса № 527 «Петрозаводск — Сегежа через Кондопогу и Медвежьегорск» произошли корректировки. Изменения также внесены в маршрут № 525Э «Петрозаводск — Пудож экспресс», который отправляется из Петрозаводска в 15:30 и прибывает обратно в 15:00. Откорректировано и расписание рейса № 602У «Петрозаводск — Ладва-Ветка через Ужесельгу».
После вступления расписания в силу в него могут быть внесены дополнительные изменения на основе анализа пассажиропотока и обращений граждан.
Ранее сообщалось, что стоимость проезда в междугородних автобусах Карелии повысится с 1 ноября.