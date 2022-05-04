Автовокзал Петрозаводска отменил более 25 рейсов в праздничные дни

В связи с празднованием Дня Победы внесены изменения в пригородном и междугородном расписании.
С 7 по 10 мая вносятся изменения в расписании автовокзала Петрозаводска. Об этом сообщается в официальном паблике автовокзала.
Судя по новому расписанию, основная часть поездок из Петрозаводска в города и поселки Карелии отменяется 9 и 10 мая. Всего под отмену попадут 26 рейсов, при этом вводятся 6 новых рейсов.
Ранее сообщалось, в честь 9 Мая ветеранам ВОВ в Карелии разрешат бесплатно ездить на пригородных и междугородных автобусах.
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