Автовокзал Петрозаводска отменил более 25 рейсов в праздничные дни

В связи с празднованием Дня Победы внесены изменения в пригородном и междугородном расписании.

С 7 по 10 мая вносятся изменения в расписании автовокзала Петрозаводска. Об этом сообщается в официальном паблике автовокзала.

Судя по новому расписанию, основная часть поездок из Петрозаводска в города и поселки Карелии отменяется 9 и 10 мая. Всего под отмену попадут 26 рейсов, при этом вводятся 6 новых рейсов.

Ранее сообщалось, в честь 9 Мая ветеранам ВОВ в Карелии разрешат бесплатно ездить на пригородных и междугородных автобусах.