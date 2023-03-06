Автовокзал Петрозаводска отменил несколько рейсов из-за 8 марта

В связи с празднованием Международного женского дня вносятся изменения в расписании автовокзала Петрозаводска.

Как сообщается в официальном паблике «Карелавтотранса», 8 марта отменяются рейсы: № 527Э «Петрозаводск — Сегежа ЭКСПРЕСС», отправлением из Петрозаводска в 15:00 и 18:30, и № 122 «Петрозаводск — Вилга», отправлением из Петрозаводска в 06:10.

С 9 марта автобусы пойдут согласно расписания.

Ранее сообщалось, рейсы автобусов из Петрозаводска до аэропорта привязали к расписанию самолетов.