Автовокзал Петрозаводска отменил несколько рейсов из-за празднования Дня защитника Отечества

Внесены изменения в пригородное и междугороднее расписание автовокзала столицы Карелии на 23 февраля.

Как сообщается в официальном паблике автовокзала, в связи с празднованием Дня защитника отечества отменяются рейсы маршрута № 122 «Петрозаводск — Вилга», отправлением из Петрозаводска в 6:10 (обратно в 6:50), маршрута № 527Э «Петрозаводск — Сегежа» в 13:00 и 18:30 и маршрута № 101 «Петрозавосдк — Лехнаволок», отправления из Петрозаводск в 9:10 и 16:20.

При этом вводятся рейсы маршрута № 111 «Петрозаводск — Пиньгуба», отправления в 9:10 и 16:20.

Ранее стало известно, когда откроется отремонтированный автовокзал в Петрозаводске.