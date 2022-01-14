Автовокзал Петрозаводска отменил рейсы в Пудож

В субботу и воскресенье изменено расписание междугородного сообщения между Петрозаводском и Пудожем.

Как сообщается в официальном паблике автовокзала, по техническим причинам рейс по маршруту № 525 «Петрозаводск — Пудож» с отправлением из города Петрозаводска 15 января в 22:00 и рейс по маршруту № 525 «Пудож — Петрозаводск» с отправление из Пудож 16 января в 14:00 выполняться не будут.

Автовокзал Петрозаводска приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Ранее стало известно, когда откроется отремонтированный автовокзал в Петрозаводске.