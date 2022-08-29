Автовокзал Петрозаводска отменил сегодня рейсы в один из райцентров Карелии

Автобусные рейсы «Петрозаводск–Суоярви» отменяются по техническим причинам, сообщается в паблике автовокзала.

«Сегодня, 6 сентября, по техническим причинам не будут выполняться рейсы по маршруту № 522 „Петрозаводск–Суоярви“ с отправлением из Петрозаводска в 7:05 и 14:15 (отправление из Суоярви в 10:30 и 18:00)», — написано в паблике автовокзала.

Пассажиры, купившие билеты на данные рейсы, по информации паблика, могут сдать их по месту приобретения с возвратом 100% их стоимости.

Автовокзал просит извинения за доставленные неудобства.