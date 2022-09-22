Автовокзал Петрозаводска отменил субботний рейс в Костомукшу

Изменено расписание автобуса из Петрозаводска в Костомукшу через Сегежу.

Как сообщается в официальном паблике автовокзала, рейс по маршруту № 528 «Петрозаводск–Костомукша через Сегежу» с отправлением из Петрозаводска 24 сентября в 21.30 (отправление из Костомукша 25 сентября в 12:00) выполняться не будет.

Пассажиры могут сдать купленные билеты по месту приобретения с возвратом полной стоимости.

Ранее сообщалось, автовокзал Петрозаводска ввел три новых пригородных маршрута.