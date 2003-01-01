Автовокзал Петрозаводска переходит на зимнее расписание

Изменения начнут действовать со следующего месяца.

С 1 ноября 2025 года автовокзал Петрозаводска перейдет на зимний режим работы. Об этом сообщила компания «Карелавтотранс».

Пассажиры могут уже сейчас ознакомиться с проектом нового расписания. Его опубликовали на информационных ресурсах автовокзала.

