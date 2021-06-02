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Автовокзал Петрозаводска изменил расписание пригородных автобусов

Новости. Общество
15:25, 03 Июня 2021
фото: © «Столица на Онего»

Несколько маршрутов пригородных автобусов с 4 июня поменяют расписание.

Петрозаводский автовокзал проинформировал об изменениях в расписании движения нескольких маршрутов пригородных автобусов с 4 июня 2021 года.

Время отправление рейса № 604 «Петрозаводск — Верхние Важины» переносится с 16.45 на 17.50;

Время отправления рейса № 606 «Петрозаводск — Кинелахта через Савиново» переносится с 13.15 на 12.15.

Дни следования остаются без изменений — пятница, воскресенье.

Время отправления рейса № 607А «Петрозаводск — Кудама через Малую Суну» по воскресеньям переносится с 12.00 на 17.00.

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