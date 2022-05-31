Автовокзал Петрозаводска предупредил о повышении стоимости проезда на двух маршрутах

С 10 июня изменится стоимость билетов на автобусы из Петрозаводска до Кеми и Пудожа.

С 10 июня прекращается действие акционного тарифа на маршрутах № 502 «Петрозаводск–Кемь–Петрозаводск», отправлением в 16:45 из Петрозаводска (из Кеми в 00:15) и № 525 «Петрозаводск–Пудож–Петрозаводск», отправлением в 15:30 и 22:00 из Петрозаводска (из Пудожа в 14:00 и 23:30). Б этом сообщается в официальном паблике автовокзала.

«Начиная с 10 июня полная стоимость проезда до Кеми будет составлять 950 рублей, а до Пудожа 750 рублей. — говорится в сообщении.

Ранее автовокзал Петрозаводска сообщил об изменениях в расписании пригородных автобусов.